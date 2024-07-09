FT: эпоха беспилотных войн разрушает оборонную промышленность

Быстроразвивающиеся технологии, разработанные более мелкими игроками отрасли вооружений, бросают вызов доминированию неповоротливых гигантских компаний, которые едва справляются с вызовами времени и требуют времени для «перемен».
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