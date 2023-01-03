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Елена Вяльбе: Владимир Путин искренне предан своей стране

Трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Елена, президент Федерации лыжных гонок России и глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе поделилась своим мнением о президенте Российской Федерации Владимире Путине.

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