Елена Вяльбе: Владимир Путин искренне предан своей стране

Трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Елена, президент Федерации лыжных гонок России и глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе поделилась своим мнением о президенте Российской Федерации Владимире Путине.
Трехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира Елена, президент Федерации лыжных гонок России и глава Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе поделилась своим мнением о президенте Российской Федерации Владимире Путине.
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