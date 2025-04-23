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Фанаты «Хетафе» скандировали «Себальос, сдохни!» во время матча с «Реалом». Судья останавливал игру, после объявления по стадиону встречу возобновили

Мадридский клуб уступил «Реалу» в 33-м туре Ла Лиги (0:1).  Как сообщает журналист The Athletic Марио Кортегана, фанаты «Хетафе» в холе встречи скандировали «Себальос, сдохни!» в адрес полузащитника «Реала».

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