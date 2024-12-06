Потерявшая мужа на СВО жительница Невского района получила посылку с его вещами. В армейском рюкзаке лежали боеприпасы.
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Потерявшая мужа на СВО жительница Невского района получила посылку с его вещами. В армейском рюкзаке лежали боеприпасы.