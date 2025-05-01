Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Точно!Прикроют ВСУ живы...
  • Eduard
    Кладбиза они прикроют!Прикроют ВСУ живы...
  • Ильдус Мамлеев
    У нас есть Ким, попросим его он нам без проблем 250 тысяч своих спецназовцев предоставит, мы с ними очень быстро до П...Прикроют ВСУ живы...

Кармическая ротация: Генштаб ВСУ меняет военкомов на раненых боевиков

Кармическая ротация: Генштаб ВСУ меняет военкомов на раненых боевиков

БлокнотРУ Военкомов решено заменить на контуженных и раненых демобилизованных. На Украине добрались до военкомов, которых в народе прозвали «людоловами» за насильственную мобилизацию мужчин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕС
Евгений Саваровский
Так им и надо
Ответить
5 час.
наверх