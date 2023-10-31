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«Ведомости»: ГД лишит полномочий депутатов Власова и Белоусова за прогулы

«Ведомости»: ГД лишит полномочий депутатов Власова и Белоусова за прогулы

Государственная дума впервые может досрочно лишить полномочий двух депутатов за прогулы. Мандатов лишатся Василий Власов из фракции ЛДПР и Вадим Белоусов из партии «Справедливая Россия — За правду», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на два источника в ГД.

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