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Bloomberg: США обеспокоены, что «будут загнаны в угол» из-за скептицизма Вашингтона по поводу мирного плана Китая по Украине

Bloomberg: США обеспокоены, что «будут загнаны в угол» из-за скептицизма Вашингтона по поводу мирного плана Китая по Украине

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что они «будут загнаны в угол» из-за скептицизма Вашингтона в отношении мирного плана Китайской Народной Республики по Украине.

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