Поздравить с Днем работника скорой помощи 28 апреля 2024 года можно картинками, смс или в стихах Наталья ФилимоноваСегодня, 28 апреля 2024 года, в Российской Федерации отмечается День работников скорой медицинской помощи.
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