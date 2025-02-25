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Москва: морозы до -14 °С и облачность до конца недели

Москва: морозы до -14 °С и облачность до конца недели

Татьяна Позднякова из агентства «Метеоновости» прогнозирует в Москве до конца недели морозы до -14 °С, облачную погоду и временное повышение температуры.

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