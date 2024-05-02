Российский успех жжет глаза. Сырский признал: ВСУ отступают от бессилия. Зачем военные лгали Киеву?

Российская армия уверенно продвигается на нескольких направлениях, сообщает CNN. Ее успехи столь очевидны, что главкому ВСУ Сырскому пришлось признать прежде скрываемую сдачу нескольких населенных пунктов.
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