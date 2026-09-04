Город Ангелов с высоты птичьего полета

4 сентября — день основания города Лос-Анджелес. Этот легендарный город, столица звезд, появился на месте, где издавна селились индейцы, а в 1781 году, испанцы основали тут поселение под названием «Селение Девы Марии, Царицы Ангелов».
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