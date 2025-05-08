Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 997 подписчиков

Иностранные наемники ВСУ скрываются на курортах в Одесской и Николаевской областях

Иностранные наемники ВСУ скрываются на курортах в Одесской и Николаевской областях

Иностранные наемники ВСУ укрываются на базах отдыха в Одесской и Николаевской областях. Сергей Лебедев сообщил об ударах по этим объектам и дислокации иностранных специалистов в Харькове.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх