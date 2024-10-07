Главы МИД Саудовской Аравии и Украины обсудили СВО

Спецоперацию России по демилитаризации и денацификации Украины обсудили министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан и его украинский коллега Андрей Сибиха 6 октября, сообщает Саудовское агентство печати (SPA).
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