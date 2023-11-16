Патрушев: Британия пострадала от поставок Украине снарядов с обеднённым ураном

Предупреждения России не приняты во внимание, и в результате уничтожения складов со снарядами с обеднённым ураном, европейцы сталкиваются с превышением уровня радиации в своих странах, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
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