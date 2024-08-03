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Олимпиада-2024. Водное поло (жен). Австралия сыграет с Венгрией, Италия против Испании, другие матчи

Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Женщины Групповой этап Группа А Австралия – Венгрия – 15:00   Канада – Нидерланды – 19:30   Положение в группе: Австралия – 8 очков (3 игры), Нидерланды – 7 очков (3 игры), Венгрия – 6 (3), Канада – 3 (3), Китай – 0 (4).

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