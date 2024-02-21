Селёдка с помидорами — это очень вкусно.

Здравствуйте. Вы, наверное, уже поняли, что я очень люблю селёдку, поэтому следующий мой рецепт снова посвящён ей, родимой ?… Почему-то раньше я думал, что селёдка и помидоры вещи не очень совместимые, но, попробовав это приготовить, я убедился в обратном.