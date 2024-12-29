Переквалификация как повод для доначислений или реструктуризация без помарок

Способов оптимизировать налоговую нагрузку и бизнесу, и налоговым органам известно много, если компании к ним прибегают, налоговики постараются сделать все, чтобы разглядеть в этих действиях тот самый умысел, который позволяет заплатить меньше налогов.
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