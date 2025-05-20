Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • карла карлова
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Пункт 7 - особенный: Переговоры Путина и Трампа - о чём не напишут информагентства

Пункт 7 - особенный: Переговоры Путина и Трампа - о чём не напишут информагентства

Царьград Коллаж Царьграда Сообщается, что Владимир Путина и Дональд Трамп провели двухчасовой телефонный разговор, об итогах которого высказались помощник президента России Юрий Ушаков и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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