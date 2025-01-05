Секс – это одна из самых важных и приятных частей нашей жизни. Он не только приносит удовольствие, но также имеет множество интересных фактов, которые могут удивить и заставить задуматься.
Интересные факты о сексе
Комментарии
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М
ММ
Какое может быть здоровье у резиновых кукол? Секс по любви подразумевает оргазм! И фраза должна выглядеть так:"Регулярный оргазм при сексе по любви улучшает здоровье сердца"
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24 мин.
ВМ
Владимир Минаков
Как было написано, так и прочитано. Насколько те дамы "резиновые" - не ведаю, но спросом пользуются. Оргазм и при большой любви может отсутствовать, это можно только подразумевать о его наличии - все устроены по разному. Кого-то от секса бросает то в жар, то в холод: вполне естественно, один раз этим занимаются летом, а второй раз - зимой...
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14 мин.
М
ММ
" Оргазм и при большой любви может отсутствовать"- ну, неграмотных в стране достаточно много. Речь не о них!
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9 мин.
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