Интересные факты о сексе

ВМ

Владимир Минаков

Как было написано, так и прочитано. Насколько те дамы "резиновые" - не ведаю, но спросом пользуются. Оргазм и при большой любви может отсутствовать, это можно только подразумевать о его наличии - все устроены по разному. Кого-то от секса бросает то в жар, то в холод: вполне естественно, один раз этим занимаются летом, а второй раз - зимой...