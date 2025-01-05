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Все о сексе и отношениях :)

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Свежие комментарии

  • ММ
    " Оргазм и при большой любви может отсутствовать"- ну, неграмотных в стране достаточно много. Речь не о них!Интересные факты ...
  • Владимир Минаков
    Как было написано, так и прочитано. Насколько те дамы "резиновые" - не ведаю, но спросом пользуются. Оргазм и при бол...Интересные факты ...
  • ММ
    Какое может быть здоровье у резиновых кукол? Секс по любви подразумевает оргазм! И фраза должна выглядеть так:"Регуля...Интересные факты ...

Интересные факты о сексе

Интересные факты о сексе

Секс – это одна из самых важных и приятных частей нашей жизни. Он не только приносит удовольствие, но также имеет множество интересных фактов, которые могут удивить и заставить задуматься.

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Комментарии
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М
ММ
Какое может быть здоровье у резиновых кукол? Секс по любви подразумевает оргазм! И фраза должна выглядеть так:&quot;Регулярный оргазм при сексе по любви улучшает здоровье сердца&quot;
Ответить
24 мин.
ВМ
Владимир Минаков
Как было написано, так и прочитано. Насколько те дамы &quot;резиновые&quot; - не ведаю, но спросом пользуются. Оргазм и при большой любви может отсутствовать, это можно только подразумевать о его наличии - все устроены по разному. Кого-то от секса бросает то в жар, то в холод: вполне естественно, один раз этим занимаются летом, а второй раз - зимой...
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14 мин.
М
ММ
&quot; Оргазм и при большой любви может отсутствовать&quot;- ну, неграмотных в стране достаточно много. Речь не о них!
Ответить
9 мин.

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