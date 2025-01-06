[Среди российских "элит"] в Москве быть частью "пробританского сообщества", и впрямь, стало диким "зашкваром"

Героизм настоящий и дутое геройство Два бойца. Вроде бы два бойца, но имя настоящего - Андрей Григорьев После всем известной схватки, наш боец продолжил выполнять задание и уже после нескольких дней, у него обнаружили 14 осколочных, 3 ножевых ранения, плюс к этому, он многократно получал контузии.