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Зеленского в очередной раз громко послали с «планом победы»

Зеленского в очередной раз громко послали с «планом победы»

На этот раз в качестве рупора такого решения выступил NYT. В секретной части «плана победы» Зеленский запросил ракеты «Томагавк», способные бить на 2400 км, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

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