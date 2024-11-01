В административном здании на проспекте Маршала Жукова искали бомбу

Никаких взрывных устройств обнаружить не удалось Полицейскими Кировского района Петербурга установлена причастность горожанина к ложному сообщению об угрозе административному зданию, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии