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Спасение пернатых: 200 птиц избавлены от мазута на побережье Сириуса и Сочи

Спасение пернатых: 200 птиц избавлены от мазута на побережье Сириуса и Сочи

В Сириусе открыты модульные пункты помощи птицам, пострадавшим от разлива мазута после крушения танкеров.

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