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Синоптики рассказали о погоде на 13 марта

Синоптики рассказали о погоде на 13 марта

До плюс 9 градусов и преимущественно без осадков ожидается в Беларуси 13 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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