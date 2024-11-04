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Царьград

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Кто крышевал цыган в Коркино? Жители ответили аплодисментами. Эксперты - фактами

Кто крышевал цыган в Коркино? Жители ответили аплодисментами. Эксперты - фактами

Кто крышевал цыган в Коркино? Жители ответили аплодисментами. Эксперты - фактами. По словам экс-начальника криминальной милиции Евгения Харламова, реакция жителей на отстранение начальника ОВД Коркино очень показательна.

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