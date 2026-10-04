Один человек погиб в результате стрельбы на поминальной службе

На западе Лондона в результате стрельбы на поминальной службе погиб 40-летний мужчина. Об этом сообщила местная полиция.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Крайне туманная ...
- Чудо в Тихом океа...
- ВА Двойная жизнь Сос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым