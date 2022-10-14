В новом бюджете сокращены средства на тушение пожаров и туризм в РФ

Депутаты раскритиковали проект бюджета РФ на 2023 год за сокращение средств на наблюдение и тушение лесных пожаров, отсутствие средств на очистку Байкала, нехватку денег на развитие туризма, заявил источник в госдуме 14 октября, сообщают «Известия».