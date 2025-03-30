США намерены закупить ледоколы в Финляндии

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности купить у Финлядии флотилию ледоколов. Эту сделку американский лидер обсудил с главой Финляндии Александром Стуббом, о чем сообщил в социальной сети Truth Social, информируют в воскресенье, 30 марта, "Известия".