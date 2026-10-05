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Царьград

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Кристина Радина объяснила причины утренней боли в горле после отопления

Кристина Радина объяснила причины утренней боли в горле после отопления

Врач Кристина Радина объяснила, что утренняя боль в горле после начала отопительного сезона может быть вызвана сухим воздухом.

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