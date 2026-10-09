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ЦБ исключил НРД из реестра операторов выпусков ЦФА по ходатайству депозитария

Банк России 8 октября исключил из реестра операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), Национальный расчетный депозитарий (НРД).

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