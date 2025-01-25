Путин предложил Трампу встретиться и спокойно поговорить

О готовности выстраивать отношения с президентом США Дональдом Трампом, вплоть до личной встрече, заявил президент России Владимир Путин 25 января заявил в интервью тележурналисту Павлу Зарубину для программы «Москва.
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