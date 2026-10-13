Болельщику Ф1 грозит тюремный срок за нарушение безопасности на Гран При Сингапура

Red Bull Content PoolПолиция Сингапура арестовала двух мужчин после нарушения режима безопасности накануне местного этапа Формулы 1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Гонщик NASCAR, сч...
- НН Дакар проигнориро...
- «Больше жести». А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым