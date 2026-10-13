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Болельщику Ф1 грозит тюремный срок за нарушение безопасности на Гран При Сингапура

Red Bull Content PoolПолиция Сингапура арестовала двух мужчин после нарушения режима безопасности накануне местного этапа Формулы 1.

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