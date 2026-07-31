Чистота без усилий: как привести кухонную вытяжку в порядок

Кухонная вытяжка незаметно собирает на себе жир, пыль и копоть каждый раз, когда вы готовите. Со временем решетка становится липкой, корпус тускнеет, сама вытяжка начинает хуже справляться с удалением пара и запахов, что естественно сказывается на вашем комфорте (текстиль начинает впитывать запахи, а с него они выводятся хуже).
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