Теперь застраховать жильё можно за один рубль. Такая возможность появилась на Домклик. Акция будет длиться по 11 ноября этого года.
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