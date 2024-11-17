Президент ВАРПЭ Зверев: резкий рост цен на красную икру в РФ маловероятен

Резкий рост цен на красную икру в России в преддверии новогодних праздников маловероятен, поскольку это может обвалить продажи, сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
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