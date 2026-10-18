Противник сегодня осуществил массированный налёт БПЛА на Санкт-Петербург. На этот факт обращает внимание военный журналист Александр Коц.
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- Микробиолог Никул...
- Микробиолог Никул...
- Микробиолог Никул...
Пока не даш по соплям, будут тихо гадить.
Потому что ми бздуны.
Братьев Корейцев тыс 300 и вся прибалтика за неделю будет в составе России. А дальше работа и не желающих жить в России в свободную сытую еврожопу...
Все юристы - терпилы.
А мы терпилы! Иран бьет по базам США во всех странах и не боится! А мы вечно кабы чего не вышло! Терпилы! Позор такой огромной стране как Россия! Мягкотелость наших руководителей поражает! Россияне гибнут каждый день, простые гражданские граждане! А наше руководство сопли жует! Литву испугались! Уважают только силу! Вон в Северную Корею пиндосы боятся лезть, там Ким Чен Ын обраточку сразу запустит без раздумий! Его боятся!
ШАКАЛЫ ОНИ И ЕСТЬ...ШАКАЛЫ...