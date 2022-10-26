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Расписание поездов Киевского направления МЖД будет изменено 29-30 октября

Расписание поездов Киевского направления МЖД будет изменено 29-30 октября

Расписание электричек на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) будет изменено с 29 по 30 октября из-за работ на станции Толстопальцево, связанных с переключением путей на современную цифровую систему управления движением поездов.

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