Расписание поездов Киевского направления МЖД будет изменено 29-30 октября

Расписание электричек на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) будет изменено с 29 по 30 октября из-за работ на станции Толстопальцево, связанных с переключением путей на современную цифровую систему управления движением поездов.
Расписание электричек на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) будет изменено с 29 по 30 октября из-за работ на станции Толстопальцево, связанных с переключением путей на современную цифровую систему управления движением поездов.
Свежие комментарии