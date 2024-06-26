Британский политик Фарадж заявил, что Джонсон виновен в смерти солдат ВСУ

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон виновен в смерти украинских военных в ходе конфликта. Такое заявление в беседе с Times сделал лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фарадж.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии