Дональд Трамп принял решение продлить на год режим чрезвычайной ситуации, то бишь пакет антироссийских санкций, введённый его предшественником Джо Байденом в связи с "вредоносной деятельностью" российских властей.
Трамп продлил байденовский режим ЧС из-за якобы вредоносных действий России
Комментарии
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Tania Еременко
Вот вам и Донни - тоже уселся на две табуреточки. Пока таких флюгеров можно по пальцам пересчитать- это Вучич, прибалты, финны, Алиев, Пашинян... их больше, но все предатели. Эх, Донни! Хотелось тебе верить. но... увы и ах. А тем, кто прижался за преференции, не верю им. Вы меня поняли...
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11 час.
Гарибян Сусанна
Вполне ожидаемо. Лишний раз подтверждает, что не о чём нам с ними договариваться, надо делать то, что выгодно России. Друзей у нас нет, есть союзники и то временные, как показывает время.
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10 час.
Игорь Василевский
Коммунисты
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8 час.
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