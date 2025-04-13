Трамп продлил байденовский режим ЧС из-за якобы вредоносных действий России

Tania Еременко

Вот вам и Донни - тоже уселся на две табуреточки. Пока таких флюгеров можно по пальцам пересчитать- это Вучич, прибалты, финны, Алиев, Пашинян... их больше, но все предатели. Эх, Донни! Хотелось тебе верить. но... увы и ах. А тем, кто прижался за преференции, не верю им. Вы меня поняли...