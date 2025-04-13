Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Трамп продлил байденовский режим ЧС из-за якобы вредоносных действий России

Трамп продлил байденовский режим ЧС из-за якобы вредоносных действий России

Дональд Трамп принял решение продлить на год режим чрезвычайной ситуации, то бишь пакет антироссийских санкций, введённый его предшественником Джо Байденом в связи с "вредоносной деятельностью" российских властей.

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Комментарии
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Tania Еременко
Вот вам и Донни - тоже уселся на две табуреточки. Пока таких  флюгеров можно по пальцам пересчитать- это Вучич, прибалты, финны,  Алиев, Пашинян... их больше, но все предатели. Эх, Донни! Хотелось тебе верить. но... увы и ах. А тем, кто прижался за преференции,  не верю  им. Вы меня поняли...
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Гарибян Сусанна
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