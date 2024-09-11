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Камала Харрис пообещала обеспечить США самой смертоносной армией

Камала Харрис пообещала обеспечить США самой смертоносной армией

В ходе дебатов на канале ABC News кандидат в президенты США Камала Харрис заявила о своем намерении создать самую смертоносную армию в случае своей победы на выборах, однако при этом также подчеркнула важность защиты фундаментальных прав и свобод в стране.

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Комментарии
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MS
Mikhail Stepanov
Тупица! Где она эту армию возьмет? Из кармана вытащит?
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18 час.

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