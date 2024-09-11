Камала Харрис пообещала обеспечить США самой смертоносной армией

В ходе дебатов на канале ABC News кандидат в президенты США Камала Харрис заявила о своем намерении создать самую смертоносную армию в случае своей победы на выборах, однако при этом также подчеркнула важность защиты фундаментальных прав и свобод в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии