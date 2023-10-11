«Могли призвать послужить в библиотеке»: Екатерина Мизулина призывает Даню Милохина вернуться в Россию

Недавно Даня Милохин прилетал в Россию, правда, на следующий день отправился обратно в Дубай. Дело в том, что глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина обратилась в Министерство обороны и попросила призвать Даню в армию.
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