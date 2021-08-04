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«Главный гробовщик России» тоже собрался в Госдуму РФ

«Главный гробовщик России» тоже собрался в Госдуму РФ

54-летний Олег Валерьевич Шелягов - весьма состоятельный человек, бизнесмен, которого называют "главным гробовщиком России".

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Nina Geyer
Ну , жена у него - точно хищница . Ритуальными услугами , во многих странах , владеет мафия .
ANATOLY NALIOTOV
Активные, с мозгами, Пусть строй любой - Они всегда с деньгами!
Елена Мамонова
деньги есть,теперь власти захотел

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