«Главный гробовщик России» тоже собрался в Госдуму РФ

Темы дняПолитика«Главный гробовщик России» тоже собрался в Госдуму РФ54-летний Олег Валерьевич Шелягов - весьма состоятельный человек, бизнесмен, которого называют "главным гробовщиком России".Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNGNina GeyerНу , жена у него - точно хищница . Ритуальными услугами , во многих странах , владеет мафия .ANANATOLY NALIOTOVАктивные, с мозгами, Пусть строй любой - Они всегда с деньгами!Елена Мамоноваденьги есть,теперь власти захотелКомментировать
Свежие комментарии