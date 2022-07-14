Popcaketv

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Диана Гурцкая высказалась после жесткой шутки Собчак о ее недуге: «Трагедия, когда рождается незрячий ребенок»

Диана Гурцкая высказалась после жесткой шутки Собчак о ее недуге: «Трагедия, когда рождается незрячий ребенок»

Выдающаяся певица Диана Гурцкая не видит с самого рождения, но даже это однажды не помешало ей прийти к своей мечте, подняться на сцену и заслужить любовь миллионов зрителей.

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