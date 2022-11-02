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Максим Траньков: «Кто фаворит этапа Гран‑при в Казани? Тарасова и Морозов. Но, как показала практика, просто никому не будет»

Максим Траньков, тренер пары Евгения Тарасова – Владимир Морозов, назвал фигуристов фаворитами этапа Гран-при России в Казани.

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