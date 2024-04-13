Выбор будущей профессии тревожит не только ребенка, но и родителя. Как же пройти этот пусть правильно и без конфликтов? Несколько советов можете подсмотреть в коротком выпуске «Родительский чат: выбор профессии».
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