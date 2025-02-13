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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Как мы будем отдыхать на 23 Февраля в 2025 году и будут ли длинные выходные?

Как мы будем отдыхать на 23 Февраля в 2025 году и будут ли длинные выходные?

По случаю Дня защитника Отечества в стране всегда объявляют официальный выходной День защитника Отечества – первый большой государственный праздник в 2025 году, по случаю которого власти объявляют официальный выходной.

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Михаил Васильев
Если праздник попадает на выходной, то он переносится на следующий за ним рабочий день. Опять нас обжали?
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