Акции Hims & Hers Health упали на фоне решения FDA по семаглутиду

Freepik BrisperАкции компании Hims & Hers Health обрушились более чем на 23% после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) объявило, что дефицит инъекционного препарата семаглутида устранен.
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