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Сахарные поссумы — самые сладкие животные на свете

Сахарные поссумы — самые сладкие животные на свете

Это не птица, не самолет, а сахарный поссум, который легко и непринужденно планирует в воздухе. Приготовьте свои мимиметры, потому что вид этих крошечных очаровательных животных заставит вас растаять от умиления.

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