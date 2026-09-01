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Новости Тамбова

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В Мичуринске семь муниципальных котельных хотят сдать в аренду на полгода

В Мичуринске семь муниципальных котельных хотят сдать в аренду на полгода

Власти Мичуринска начали поиск арендатора для муниципальных объектов теплоснабжения. Его определят в ходе электронного конкурса, заявки на который принимаются с 1 по 29 сентября.

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