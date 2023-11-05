Крымчанин, продававший детскую коляску на сайте объявлений, попался на уловку мошенника и лишился всех денег

Житель Севастополя обратился к правоохранителям с заявлением о том, что стал жертвой мошенников. По словам 26-летнего мужчины, всех своих денег он лишился, когда совершал дистанционную сделку по продаже детской коляски через сайт объявлений.
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